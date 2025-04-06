شكرا لقرائتكم خبر عن سجد شكرا لله.. رد فعل جنوني من مصور بعد التقاطه صورة لرونالدو (فيديو) والان مع التفاصيل

سعادة احد المصورين بعد إلتقاطه صورة للأسطورة 😂❤️ pic.twitter.com/yuORB5dSxz — عالم القوت (@GOATTWORLD) April 5, 2025 "> سعادة احد المصورين بعد إلتقاطه صورة للأسطورة 😂❤️ pic.twitter.com/yuORB5dSxz — عالم القوت (@GOATTWORLD) April 5, 2025 لم يعد تأثير أسطورة الكرة العالمية، وقائد النصر السعودي عدن - ياسمين التهامي - a href="">لم يعد تأثير أسطورة الكرة العالمية، وقائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو مقتصرا على ملاعب الكرة ومنصات التواصل، وبين معجبيه، بل شمل أيضا حتى المصورين الصحفيين بعد أن صنع أحد هؤلاء الحدث عقب مباراة النصر والهلال أمس الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين. وألحق النصر الخسارة الخامسة بالهلال خلال الموسم الجاري، وفي الآن ذاته، نجح كريستيانو رونالدو في تحقيق الفوز الأول له في ديربي الرياض منذ انضمامه للدوري السعودي موسم 2022 ـ 2023. واستعاد رونالدو توهجه بشكل لافت، بعد فترة التوقف الدولي، ليقود فريقه إلى الفوز (3 ـ1) في أمسية رائعة على ملعب المملكة أرينا، معقل الهلال، إذ أحرز ثنائية دعم بها رصيد فريقه ليصل إلى النقطة 54، على بعد 3 نقاط من الهلال صاحب المركز الثاني. وبعد المباراة، استمر رونالدو في استمالة المتابعين، بعد أن كان حاضرا في لقطة فريدة كان بطلها مصور صحفي تولى التقاط صورة "تاريخية" لقائد النصر وهو يستعد للدخول إلى غرفة تبديل الملابس. ونجح المصور الصحفي في إقناع رونالدو الذي لم يكن يرتدي قميص المباراة، بالوقوف للحظة في الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس ويأخذ له صورة سريعة وآنية فيما نشر مقطع الفيديو "المثير" ليوثق اللحظة ويعيشها بعد أن استخرج الصورة أمام أحد أصدقائه. ولم يكتف المصور الصحفي بذلك بل سجد شاكرا لله على إتاحة تلك اللحظة الملهمة والتي لم يخف شعوره بالفخر والبطولة بعدها.وظهر رونالدو مبتسما خلال اللحظة التي التي وثقها المصور الصحفي، ليبدي تواضعه وسعادته بعد الفوز وتسجيل ثنائية رفع بها عدد أهدافه عبر مسيرته الكروية إلى 931 وبجانب الاقتراب أكثر من المركزين الأول والثاني، برصيد 54 نقطة وبعيدا 7 نقاط عن المتصدر الاتحاد، رفع رونالدو رصيده إلى 21 هدفا في أعلى قائمة هدافي الدوري السعودي على بعد 4 أهداف من المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الشباب، والبرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال

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