شكرا لقرائتكم خبر عن 8 استخدامات مذهلة للاستفادة من قشر البرتقال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - م التخلص سنويًا من مئات الأطنان من قشور البرتقال حول العالم، والتي تُشكّل ما بين 10 إلى 15% من وزن الثمرة. هذه النفايات العضوية، عند تحللها في مكبات القمامة، تُطلق غاز الميثان، أحد أقوى الغازات الدفيئة، والذي يفوق تأثيره على الاحتباس الحراري بـ25 مرة تأثير ثاني أكسيد الكربون. لكن، ماذا لو أُعيد التفكير في طريقة التعامل مع هذه القشور؟ في الواقع، هناك عشرات، وربما مئات، الاستخدامات الصحية والمنزلية لقشور البرتقال، التي تتيح تحويل هذا الفائض المهدر إلى مورد نافع، مما يسهم في تقليل النفايات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة. 1- حلوى قشور البرتقال المحلاة بعد إزالة أكبر قدر ممكن من لب قشور البرتقال (الطبقة البيضاء الناعمة)، يتم تقطيع من 4 إلى 6 ثمار حمضيات وطبخها على نار هادئة في الماء لمدة 25 دقيقة تقريبًا. بعد تصفيتها ووضعها على جانب، يتم غلي نصف كوب من الماء وإضافة ربع كوب من السكر حتى يذوب كليا على النار. ثم تُضاف القشور لمحلول الماء والسكر المُذاب، ويُترك قشر البرتقال حتى يغلي مرة أخرى. بعد الغليان تُخفّض الحرارة وتترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم تُصفى وتُترك لتجف على رف سلكي لمدة من 6 إلى 12 ساعة لكي تجف تماما. ويمكنها فركها في السكر الخشن لمنع الالتصاق

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