شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة جديدة لضحايا الغارات الامريكية على صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت حكومة صنعاء ارتفاع ضحايا غارات الطيران الامريكي على محافظة صعدة شمالي اليمن . وقالت وزارة الصحة بصنعاء إن حصيلة الغارات على منزل ومحل لبيع الطاقة الشمسية في حفصين بمديرية سحار غربي مدينة صعدة ارتفعت إلى قتيلين و4 جرحى من المدنيين . مضيفة أن فرق الانقاذ تواصل البحث عن ضحايا تحت الانقاض

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