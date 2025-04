تكنولوجيا: سامسونج تقاضي BOE مجددًا بتهمة سرقة أسرار تقنيات OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت Samsung دعوى قضائية جديدة ضد BOE، وهما من أكبر مصنعي الشاشات في العالم، وليست هذه المرة الأولى التي يلتقيان فيها بالمحكمة. في النزاع الأخير حول براءة اختراع أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية (US International Trade Commission)، فازت Samsung رسميًا الشهر الماضي. والآن، تسعى العملاقة الكورية للعدالة مجددًا، لكن هذه المرة بسبب اتهامات بسرقة أسرار تجارية.

تتهم Samsung منافستها BOE بممارسات مشبوهة، تشمل استقطاب موظفين رئيسيين والتواطؤ مع شركات ضمن سلسلة توريد Samsung Display لسرقة أسرار تجارية. ووفقًا للادعاءات، تمتلك BOE المعلومات اللازمة لتجهيز معدات تصنيع شاشات OLED في مصنع Chengdu، كما سرقت بيانات مكنتها من تطوير شاشات micro-OLED.

تسعى Samsung الآن للحصول على تعويضات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح التشغيلية. ستُنظر القضية في محكمة المنطقة الشرقية لتكساس بالولايات المتحدة (US District Court for the Eastern District of Texas).

