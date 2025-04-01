ترامب: محادثتي الهاتفية مع الرئيس المصري كانت جيدة جدا وناقشنا العديد من المواضيع

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإنهما بحثا خلال مكالمة هاتفية موضوعات من بينها التقدم العسكري المحرز ضد جماعة الحوثي اليمنية، والحلول الممكنة في قطاع غزة.

وأوضح ترامب في تصريح له، أن المكالمة سارت بشكل جيد للغاية.