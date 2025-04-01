شكرا لقرائتكم خبر عن لا علاقة لها باليمن وغزة...مسؤول حكومي: تنازلات حوثية كبيرة لواشنطن مقابل قضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع مسؤول يمني، تقديم مليشيا الحوثي تنازلات كبيرة، للولايات المتحدة الأمريكية، مقابل نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وقال المستشار الإعلامي في سفارة اليمن بالرياض، صالح البيضاني، في منشور على منصة إكس: "الحوثيون قد يقدمون تنازلات كبيرة لواشنطن، بغض النظر عن موقفهم مما يحدث في غزة".

واستدرك البيضاني، وهو كاتب ومحلل سياسي أيضًا، قائلًا: "لكن تلك التنازلات يمكن أن تُطرح فقط على طاولة المفاوضات بين أمريكا وإيران بشأن الملف النووي وليس من أجل عيون غزة أو اليمن كما يزعمون"، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، الإثنين، أكد ترامب على أن الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين "ستستمر حتى يزول خطرهم على حرية الملاحة".. مخاطبًا الحوثيين بالقول: "كفوا عن إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنكف عن إطلاق النار عليكم".

كما توعد ترامب، بأن مليشيا الحوثي، إذا لم تتوقف عن مهاجمة السفن الأمريكية "فإن الألم الحقيقي لم يأتِ بعد، سواء للحوثيين أو لرعاتهم في إيران".