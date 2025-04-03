كأس فرنسا: رينس ينهي مغامرة كان ويضرب موعدا مع سان جرمان في النهائي

الرياص - اسماء السيد - باريس : أنهى رينس مغامرة مضيفه كان من الدرجة الرابعة في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم عندما تغلب عليه 2 1 الثلاثاء في الدور نصف النهائي.

وبكر رينس بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عشرة عبر مهاجمه النيجيري حافظ ابراهيم، لكن كان أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة لاعب وسطه السنغالي شيخ ندوي، قبل أن يسجل المالطي تيدي توما هدف الفوز بعد ست دقائق اثر تمريرة من ابراهيم (58).

وكان باريس سان جرمان حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (15)، أنهى مغامرة دانكرك من الدرجة الثانية عندما قلب تخلفه امامه 0 2 الى فوز 4 2.

وتقام المباراة النهائية في 24 أيار/مايو.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها رينس المباراة النهائية بعد أعوام 1950 و1958 عندما توج باللقب و1977 عندما خسر امام سانت إتيان.