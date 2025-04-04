شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيسيرو مع الزمالك بعد التعادل أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت في منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، المقرر لها الأحد المقبل باستاد القاهرة.

وسيطر التعادل على مباراة الزمالك الماضية أمام ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية التي جمعت الفريقين بجنوب أفريقيا أول أمس الأربعاء.

وقاد بيسيرو الزمالك في 11 مباراة ، حقق الفوز في 5 مباريات، و تعادل في 5 مواجهات، وخسر واحدة، لتسكن شباكه 8 أهداف ويسجل 20 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".

حقق بيسيرو الفوز على كل من إنبى، ومودرن سبورت، والأهلى، وسموحة، وسيراميكا، بينما تعادل أمام بتروجت، والأهلى، وزد اف سى، والجونة، وستيلينبوش، وخسر أمام بتروجت بكأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى الأربعاء المقبل 9 أبريل، بالقاهرة.