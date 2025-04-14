شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يفاجئ الجميع ويكشف مصير الحل السياسي مع الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استبعد وزير الخارجية شائع الزنداني توصل الحكومة مع الحوثيين إلى حل سياسي بالنظر الى فكر الجماعة وسلوكها.

وأكد في لقاء جمعه مع أبناء الجالية اليمنية في تركيا، أن الحكومة لديها رغبة حقيقية في تحقيق السلام وتبحث عن كل الطرق الوسائل للوصول إلى إنهاء الحرب سلما أو بالقوة العسكرية.

وأقر الزنداني بوجود اختلالات كبيرة في وزارته والسلك الدبلوماسي على وجه الخصوص، متعهداً بإجراء إصلاحات جوهرية وكبيرة في هذا القطاع.

ووعد بأن خارطة التمثيل الدبلوماسي في الخارج ستكون بحسب الاحتياجات، ولن يكون هناك أي تضخم أو اختلالات مستقبلاً.

وفي سياق متصل، عبّر وزير الخارجية شائع الزنداني عن أمله في أن تثمر الخطوات الإقليمية والدولية الجارية في تحقيق السلام في اليمن.

مؤكداً في تصريح خاص لقناة بلقيس، بأن الحكومة اليمنية معنية باستعادة سلطة الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وحول العمليات العسكرية الأمريكية، قال الزنداني إن الولايات المتحدة تهدف لتأمين حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وسبق أن صرحت بذلك حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية قد أكد في لقائه مع أبناء الجالية اليمنية سعي الوزارة لمساعدة أبناء الجالية في حل أي صعوبات تواجههم والعمل على تحسين الخدمات والتسهيلات القنصلية، وذلك بحضور السفير اليمني في أنقرة محمد صالح طريق.

وقال إن الخارجية اليمنية حريصة على التواصل المباشر مع مختلف الجاليات اليمنية، والاستماع إلى مشاكلهم وتطلعاتهم.

وشدد الوزير الزنداني خلال اللقاء على أهمية التزام أبناء الجاليات اليمنية، بقوانين البلدان المضيفة واحترام أنظمتها، مثمنا التسهيلات والرعاية التي تقدمها الحكومة التركية لابناء الجالية، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ‎اليمن.

وتخلل اللقاء جلسة حوارية مفتوحة، استمع خلالها الوزير إلى مداخلات وملاحظات أبناء الجالية.