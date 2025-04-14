بعد نجاة طفل إندونيسي من الموت بسببها.. أعراض الإصابة بدودة الإسكارس

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرَّض طفل لا يتعدى الثلاثة أعوام من عمره، بإندونيسيا، إلى إصابة خطيرة، وصلت للانسداد المعوي، بسبب تمكن عشرات الديدان من أمعائه، والتي تسببت في شعوره بالإمساك والحمى، إذ لم يتمكن من إخراج البراز لمدة ثلاثة أيام قبل تدخل المساعدة الطبية.

دودة 35 سم تهدد حياة طفل

وأظهرت الأشعة السينية على معدته كتلًا رمادية؛ ما يُشير إلى إصابته بانسداد معوي، فوفقًا لأطباء إندونيسيين، أجروا عملية فتح بطن واكتشفوا أن ديدان الإسكاريس التي يصل طولها إلى 35 سم، تسد ثلاث مناطق منفصلة من أمعائه الدقيقة.

ونقلًا عن «ديلي ميل» قال المسعفون إن الطفل تعرض على الأرجح للديدان عن طريق المياه الملوثة غير المغلي والمشي حافي القدمين.

ما هي دودة الإسكارس؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) فإن دودة الإسكارس، نوع من الطفيليات يُصيب الأمعاء الدقيقة في الجهاز الهضمي، وتنتشر دودة الإسكارس في المناطق التي تفتقر إلى النظافة، كما يُصاب الإنسان بها، وتحديدًا الأطفال بسبب الطعام والماء الملوث وغير الآمن.

طرق انتقال الديدان

يُصاب الناس دون قصد بدودة الأسكاريس لومبريكويدس (ascaris lumbricoides) عن طريق الآتي:

- تناول طعام أو ماء ملوث ملوث ببيض الدودة المجهري.

- تلوث الأيدي ببراز الحيوانات الأليفة، حيث تنتقل البيضات إلى الطعام أثناء تحضير الوجبات.

- كما يمكن أن تتلوث المياه إذا أدى سوء الصرف الصحي إلى اختلاطها بالبراز.

- تكثر الإصابة بالعدوى في المناطق الريفية أو التي تعاني من سوء الصرف الصحي.

أعراض الإصابة بدودة الإسكارس في الأمعاء:

- الغثيان والقيء

- الإسهال

- عدم انتظام حركة الأمعاء

- ألم حاد في منطقة البطن

- فقدان الشهية

- وجود ديدان مرئية للعين في البراز

- عدم راحة وألم في البطن

- فقدان الوزن

- ضعف في نمو الأطفال المصابين بسبب سوء امتصاص المغذيات

- سعال

- صفير في الصدر

- ضيق في التنفس

- وجود دم في البلغم

- شعور بعدم الراحة في منطقة الصدر

- ارتفاع درجة حرارة الجسم

مضاعفات الإصابة بدودة الإسكارس

- انسداد الأمعاء

- انسداد القنوات في الكبد والبنكرياس

- سوء التغذية