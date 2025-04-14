الامارات | «الأريام 279» بطلاً لـ «شراعية دبي 60 قدماً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوِّج طاقم السفينة «الأريام 279»، لمالكها النوخذة أحمد سالم الحمادي، بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثالثة وقبل الختامية من دبي)، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025

وحلّ ثانياً في السباق الكبير طاقم السفينة «زلزال 25»، لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وجاء ثالثاً طاقم السفينة «زيوريخ 120»، لمالكها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي.

ويُعدّ هذا السباق، المحطة الأخيرة قبل خوض أغلى سباقات الموسم في النسخة رقم 34 من سباق القفال للمسافات الطويلة، الذي يترقبه الجميع خلال الأسابيع المقبلة بإقبال كبير واهتمام واسع من أهل البحر وعشاق سباقات القوارب والسفن التراثية المحلية.

وشهد السباق الكبير مشاركة أكثر من 80 سفينة على متنها أكثر من 1500 بحار، اصطفت جميعها في عمق مياه الخليج العربي قبالة الواجهة البحرية لإمارة دبي، وأبحرت بأمان نحو خط النهاية أمام شواطئ جميرا، بعد رفع العلم الأخضر وسط أجواء تلائم هذه السباقات وسرعات رياح مناسبة، ليُظهر النواخذة الشباب من الجيل الصاعد قدراتهم في تحدي حالة البحر من أجل الوصول أولاً، ليكون السبق والناموس من نصيب السفينة «الأريام 279».