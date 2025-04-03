شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة إيدينبرج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 ببطولة إيدينبرج للاسكواش، والتي تستضيفها اسكتلندا خلال الفترة بين 2 إلى 6 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 6 آلاف دولار، ويشهد جدول البطولة مشاركة 3 لاعبين مصريين وهم: مصطفى السيرتي، مازن جمال، ملك سمير.

من ناحية أخرى، رغم تراجعه عن قمة التصنيف العالمي للاسكواش، تقدم البطل المصري علي فرج مركزاً في قائمة أكثر اللاعبين هيمنة على صدارة التصنيف، ليحتل المركز السادس في القائمة الذهبية برصيد 665 يوماً متفوقاً على الانجليزي محمد الشوربجي الذي استقر في المركز السابع برصيد 456 يوماً.

وانتزع البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الثاني عالمياً، صدارة التصنيف العالمي، عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي استضافها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، منهيا هيمنة علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.

وفاز مصطفى عسل على النيوزلندى بول كول بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-4, 11-8.

وفي منافسات السيدات، توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة و المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، باللقب، وفازت هانيا الحمامي على الانجليزية جورجينا كيندي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-2, 11-3.