شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النقل العام: نشغل 70 أتوبيس كهربائى وجارى زيادة العدد لـ170 والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة تمتلك 70 أتوبيس كهربائى، وجارى العمل على زيادة هذا العدد ضمن خطة الهيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيتم دعم المحطات بشواحن كهرباء خاصة بالهيئة لشحن الأتوبيسات الجديدة.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جارى التعاون مع البنك الأوروبى لتشغيل 100 أتوبيس كهربائى جديد، مع رفع كفاءة أحد الجراجات الأميرية وتجهيزها بشواحن سريعة لخدمة الأتوبيسات الكهربائية.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة مستمرة فى تنفيذ خطة التطوير على عدد من المحاور ومن بينها تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلاً من السولار لتحويل أسطول النقل العام ليكون صديقاً للبيئة، بالإضافة إلى تشغيل أتوبيسات جديدة وإنشاء البنية الأساسية لمحطات الغاز الطبيعى وشواحن الكهرباء وتحصيل تذاكر الركوب إلكترونياً بما يساهم فى زيادة موارد هيئة النقل العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.