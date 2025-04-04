الاقتصاد

هبوط مفاجئ فى أسعار الذهب اليوم بمقدار 50 جنيهًا

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هبوط مفاجئ فى أسعار الذهب اليوم بمقدار 50 جنيهًا

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ إسلام سعيد

الجمعة، 04 أبريل 2025 05:17 م

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري، تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، حيث انخفض سعر بيع الذهب بمقدار 50 جنيهًا للجرام.

ووفقًا لآخر تحديث، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 نحو 4380 جنيهًا، كما سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 حوالي 5005.71 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3754.29 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر مستويات 35,040 جنيه وسجلت الأونصة: 155,678 جنيه.


ويواصل المستثمرون والمتابعون ترقب المزيد من التغيرات في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

يأتي هذا التراجع وسط تحركات مستمرة في أسعار الذهب العالمية والتغيرات في سعر الدولار محليًا، مما يؤثر على أسعار المعدن النفيس في الأسواق المصرية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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