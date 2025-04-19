القضايا لا تزال عالقة.. فضل شاكر يوضح حقيقة “تبرئته”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الفنان فضل شاكر عن صمته بعد تداول أخبار واسعة عن صدور حكم جديد ببراءته من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني، مؤكداً أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي “يَفتقر إلى الدقة”، نافياً بشكل قاطع صدور أي حكم جديد من المحكمة العسكرية في هذا الشأن.

وفي أول تعليق رسمي له عبر صفحته، أوضح شاكر أن الحكم المتعلّق بأحداث عبرا يعود إلى عام 2018، حين قرّرت المحكمة العسكرية حينها “منع المحاكمة عنه غيابياً في ما يتعلق بالاقتتال مع الجيش اللبناني”، مضيفاً أنه لم يشارك أساساً في المعركة.

وشدّد على أن القضايا الأخرى، ومنها اتهامات بالتدخل بالإرهاب، وتبييض الأموال، وتعكير صلة لبنان بإحدى الدول، ما تزال قيد المتابعة أمام القضاء العسكري، قائلاً: “صدرت بشأنها أحكام غيابية مجحفة بحقي، ولم أُمنح حق الدفاع عن نفسي أو الاستماع لأقوالي حتى اليوم”.

وختم شاكر رسالته بالتعبير عن ثقته في القضاء اللبناني، وشكره لكل من أبدى تعاطفه وتضامنه معه.

وكان نجله محمد فضل شاكر قد صرّح أن “تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني صدرت عام 2018، لكن الإعلام اللبناني تجاهل إبرازها في حينها”، مضيفاً أن الأسرة اليوم تواجه اتهامات بتبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار، واصفاً الاتهام بأنه “عارٍ من الصحة تماماً ويبعث على السخرية”.

تجدر الإشارة إلى أن هناك من يرى أن بعض قرارات المحكمة العسكرية آنذاك خضعت لضغوط من جهات سياسية نافذة في البلاد.