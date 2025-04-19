هيفاء وهبي في DAF BAMA بألمانيا.. “نجمة البوب الأيقونية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة جديدة تؤكّد مكانتها العالمية، أعلنت إدارة DAF BAMA Music Awards عن مشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في الحفل السنوي الكبير المقرّر إقامته في ألمانيا بتاريخ 31 أيار/مايو 2025، لتكون من أبرز الوجوه الحاضرة على المسرح في هذا الحدث الدولي.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن حساب الجائزة: “نجمة البوب الأيقونية هيفاء وهبي في ألمانيا. يسرّنا وبكل فخر أن نرحّب بالأسطورة هيفاء وهبي على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز DAF BAMA الموسيقية لعام 2025! هيفاء وهبي، محبوبة الجماهير في الشرق الأوسط، هي أيضاً رمز للأناقة والقوة والجمال الخالد.”

وتُعد هيفاء وهبي واحدة من أكثر الفنانات تأثيرًا في العالم العربي، إذ استطاعت منذ انطلاقتها أن تفرض أسلوبها الخاص فنّياً وجمالياً، فمزجت بين الحضور الآسر والأداء المميّز، ونجحت في بناء قاعدة جماهيرية ضخمة امتدت من العالم العربي إلى مختلف أنحاء العالم.

وتحمل مشاركتها في حفل DAF BAMA لهذا العام بُعدًا خاصًا، كونها النجمة العربية الوحيدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن، ما يعكس تقديرًا عالميًا لمشوارها الفني الحافل ولصورتها كأيقونة للموضة والثقافة الشعبية.

الجدير ذكره أن جوائز DAF BAMA تُعد من أبرز المحافل الفنية العالمية، إذ تُكرّم الفنانين بناءً على مدى تأثيرهم وانتشارهم حول العالم، وتجمع سنويًا نخبة من النجوم العالميين في احتفال ضخم يحتفي بالموسيقى والتنوّع الثقافي.