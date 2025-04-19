شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبوا الإبحار.. نصائح لهواة الرحلات البحرية خلال التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

التعليمات البحرية

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة لحرس الحدود المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية ومتابعة النشرات الجوية وتجنب الإبحار والسباحة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية.وأكد حرس الحدود على الصيادين وهواة الرياضات والرحلات البحرية عدم الإبحار أثناء التقلبات الجوية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.