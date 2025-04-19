- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبوا الإبحار.. نصائح لهواة الرحلات البحرية خلال التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة لحرس الحدود المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية ومتابعة النشرات الجوية وتجنب الإبحار والسباحة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية.
وأكد حرس الحدود على الصيادين وهواة الرياضات والرحلات البحرية عدم الإبحار أثناء التقلبات الجوية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وأكد حرس الحدود على الصيادين وهواة الرياضات والرحلات البحرية عدم الإبحار أثناء التقلبات الجوية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.