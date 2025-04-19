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تجنبوا الإبحار.. نصائح لهواة الرحلات البحرية خلال التقلبات الجوية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة لحرس الحدود المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية ومتابعة النشرات الجوية وتجنب الإبحار والسباحة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية.
وأكد حرس الحدود على الصيادين وهواة الرياضات والرحلات البحرية عدم الإبحار أثناء التقلبات الجوية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
حرس الحدود يصدر تعليمات مهمة لمرتادي الشواطئ في أنحاء المملكة - اليوم
رحلات للصيد واستكشاف الشواطئ (اليوم)

التعليمات البحرية

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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