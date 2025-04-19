سعد لمجرد خارج “موازين”: هل القضية القضائية السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى النجم المغربي سعد لمجرد بشكل رسمي ما تم تداوله عن مشاركته في الدورة العشرين من مهرجان “موازين إيقاعات العالم”، التي تنطلق الشهر المقبل، مؤكداً أن الأخبار المتداولة مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وقال لمجرد في رسالة وجهها لجمهوره عبر حساباته الرسمية: “المهرجان يظل عزيزاً على قلبي، وأتمنى أن ألتقيكم فيه خلال السنوات المقبلة بكل فرح واعتزاز”. وأضاف: “محبتكم وتفاعلكم محل تقدير كبير في قلبي. وأشعر دائماً بالامتنان لكل من ينتظرني ويحبني، وهي مسؤولية أعتز بها بعد رضا الله ورضا الوالدين”، مختتماً رسالته بالقول: “كل توخيرة فيها خيرة”.

وتأتي هذه التوضيحات بعد انتشار أخبار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بعودته للمشاركة في هذا الحدث الفني البارز، بعد غيابه عن الساحة الفنية المغربية لأكثر من عشر سنوات.

ورغم تأكيده على عدم صحة الخبر، ربط بعض المتابعين غيابه عن المهرجان بأسباب تتعلق بالأزمة القضائية التي لاحقته في فرنسا، والتي انتهت بإدانته في قضية اغتصاب، معتبرين أن هذه القضية لا تزال تلقي بظلالها على صورته العامة وتؤثر على قرارات استضافته في فعاليات كبرى داخل المغرب.

وقد انقسمت آراء الجمهور بين من عبّر عن خيبة أمله لغيابه، ومن رأى أن القرار صائب في ظل استمرار الجدل القانوني حوله، بينما دعا آخرون إلى منحه فرصة جديدة داخل بلده، بعد سنوات من ابتعاده القسري رغم استمراره في حصد النجاحات الرقمية بأغانيه الجديدة.