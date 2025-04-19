تعرف على أعراض التسمم الغذائي والمضاعفات الصحية.. هل يسبب الإصابة بالسرطان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الجدل أُثيرت في الشارع المصري خلال الساعات الماضية، بعد إغلاق بعض العلامات التجارية الخاصة بالأكلات السريعة والحلويات، إذ أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنّ هناك منتجات غذائية فاسدة تسببت في حدوث حالات تسمم غذائي.

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أعراض التسمم الغذائي

وكان وزارة الصحة والسكان المصرية، قد كشفت أعراض التسمم الغذائي، حال تناول أطعمة غير صالحة، عبر الموقع الرسمي للوزارة، وأيضا ذكرته الدكتورة عفاف أمين، أستاذ صحة الطعام، والميكروبيولوجي بالمعهد القومي للتغذية، وجاءت على النحو التالي:

ألم في البطن

حمى شديدة

قيء

إسهال

سموم ممرضة على الكبد

وأشارت «الوزارة»، إلى أن الأمر قد يصل للإصابة بالسرطان.

مضاعفات التسمم الغذائي.. تحذير من إهمال الأعراض

وكان الدكتور كاران راجان، الطبيب والجراح المتخصص في الجهاز الهضمي البريطاني، حذر مؤخرًا من التقليل من خطورة التسمم الغذائي، مشيرًا إلى أن آثاره الصحية تمتد إلى ما هو أبعد من الأعراض الهضمية المزعجة، حيث يمكن أن تؤثر على الجهاز المناعي وتسبب مشكلات صحية غير متوقعة.

وأوضح «راجان» أن التسمم الغذائي لا يقتصر تأثيره على فترة الإصابة الحادة فحسب، بل قد يؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية ومضاعفات صحية أخرى، مما يستدعي مراقبة الجسم بعناية بعد التعافي من التسمم.

وأشار إلى أن دخول البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية إلى الجسم من خلال الطعام الملوث لا يقتصر على التسبب في آلام البطن والقيء والإسهال، بل يؤدي إلى اختلال في التوازن الدقيق للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم وظائف الجهاز المناعي، وفقًا لصحيفة «DAILY Mail».

وأشار إلى أن بعض أنواع البكتيريا التي توجد عادة بكميات صغيرة في الأمعاء، مثل المكورات العنقودية الذهبية، قد تستغل ضعف الجسم الناتج عن التسمم وتبدأ في التكاثر بسرعة، مما يزيد من تفاقم المشكلة.

وأضاف أن هذا التراكم البكتيري يتسبب في تعطيل البيئة الصحية للأمعاء، ويؤدي إلى سلسلة من الالتهابات والاستجابات المناعية غير الطبيعية. في بعض الحالات، قد يؤدي هذا إلى إعادة هيكلة الجهاز المناعي، حيث يبدأ في مهاجمة خلايا الأمعاء والأعصاب عن طريق الخطأ.

وحذر من تجاهل بعض الأعراض التي قد تظهر بعد التسمم الغذائي، مثل الألم المستمر في البطن والأمعاء، الإسهال أو الإمساك الشديد، انتفاخات البطن، والتشنجات المعوية والمعدية، مؤكدًا ضرورة استشارة الطبيب فور ظهور أي من هذه العلامات.

«سلامة الغذاء»: ضبط منتجات غير صالحة

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قد أكدت أنها تلقت عددًا من الشكاوى من المواطنين حول وجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، وهو ما أسفر عن تسجيل حالات إصابة بتسمم غذائي بين بعض المستهلكين، ما أثار القلق لدى الجمهور والجهات الرقابية على حد سواء.

وفي إطار حرص الهيئة على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتوفرة في الأسواق، نفذت الفرق الرقابية مؤخرًا حملات تفتيش ميدانية واسعة على المصانع والمحلات التي تبيع وتوزع منتجات غذائية من سلاسل شهيرة، التي وردت بشأنها الشكاوى في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الحملات بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بمعايير سلامة الغذاء، والتأكد من اتباع شروط التخزين السليم وصلاحية المنتجات المعروضة للبيع، كما جرى التركيز على رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي.

وسحبت اللجان الرقابية عينات من الخامات والمنتجات في المصانع والفروع، وجاءت نتائج التحاليل لتثبت وجود بكتيريا ممرضة في العديد من هذه المنتجات، وهي من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وتأثر الجهاز الهضمي بشكل كبير.

وأظهرت التحاليل أن بعض المنتجات احتوت على ألوان محظورة دوليًا، في حين جرى تخزين بعض المنتجات بطرق غير صحيحة مما قد يساهم في فسادها وتغيير خصائصها.