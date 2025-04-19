زيجات سرّية تهز الوسط الفني: إعلان متأخر بعد سنوات من الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظاهرة لافتة أثارت الجدل، فاجأ عدد من النجوم الجمهور بإعلانهم عن زيجات استمر بعضها لسنوات من دون علم أحد. فما الدوافع وراء هذا الإخفاء؟ وكيف تم الكشف عن تلك الزيجات التي أبقيت طيّ الكتمان؟

مصطفى شعبان يتخلى عن لقب “العازب الأشهر”

أثار الفنان مصطفى شعبان ضجة كبيرة بعد إعلانه المفاجئ عن زواجه من هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب السابقة. شعبان الذي اعتاد الجمهور رؤيته أعزب، كشف أن الزواج تم منذ أشهر بعيداً من الإعلام، بطلب من والده المريض حينها، حيث عُقد القران بعد خروجه من المستشفى. وأوضح مصطفى أنه تجمعه بهدى أهداف مشتركة، وروتين يومي رياضي، وأن علاقتهما قائمة على الحوار والاحترام.

محمد رجب ودانا حلبي.. حبّ في الكواليس وخوف من الحسد

أما الفنان محمد رجب، فكشف بعد أكثر من عام ونصف على زواجه من دانا حلبي، أن الأمر كان سرياً احتراماً لخصوصيتهما وخوفاً من الحسد. القصة بدأت أثناء تصوير مسلسل “الونش”، وتوّجت بقصة حب ناضجة. دانا من جهتها أكدت أنها أخفت الزواج لنفس السبب، قبل أن يشجعها رجب على إعلان الخبر.

صابرين.. قصة حبّ عمرها 30 عاماً

الفنانة صابرين فاجأت الجميع بزواجها من المنتج عامر الصبّاح، بعد أكثر من ثلاثة عقود على بداية قصة حبّهما التي لم تكتمل في الماضي بسبب ارتباط كل منهما بشخص آخر. وبعد طلاقها، عاد التواصل بينهما وانتهى بالزواج وسط مباركة عائلية. صابرين أكدت أن أبناءها وافقوا على الزواج، كما عبّرت عن امتنانها لتوفيق الله الذي أعاد الحب القديم إلى حياتها.

ريم البارودي.. زيجات غامضة وإجابات صامتة

في حين تبقى زيجات الفنانة ريم البارودي محاطة بالغموض، فهي لم تعلن عن زواجها الأول، واعترفت بزواجها الثاني من أحمد سعد فقط بعد طلاقه منها. أما عن زيجة ثالثة محتملة، فاختارت الصمت والابتسامة حين سُئلت عنها، ما اعتبره البعض تأكيداً غير مباشر على زواج سري جديد.

أحمد مكي.. زواج، طلاق، وابن لم يُكشف عنه

من أكثر القصص المفاجئة كانت قصة الفنان أحمد مكي، الذي لم يكتفِ بإخفاء زواجه بل أخفى أيضاً خبر إنجابه. الجمهور لم يعرف بالأمر إلا بعد طلاقه وإعلانه أنه والد لطفل يُدعى أدهم. زوجته السابقة، سيدة أعمال مصرية، بقيت بعيدة عن الأضواء، في حين أكد مكي أنه أخفى كل تفاصيل حياته الشخصية عن العلن حتى خلال إصابته بمرض خطير.

زيجات سرّية أخرى لم تُكشف تفاصيلها بعد

الملف لا يقتصر على هذه الأسماء، إذ يبقى زواج سمية الخشاب من ثري خليجي مثالاً على الحالات التي لم يُكشف عنها بشكل رسمي لا أثناء الزواج ولا بعد الطلاق، ما يترك الجمهور أمام لغز مستمر في حياة المشاهير.

هذا السلوك المتكرّر يكشف عن رغبة عدد كبير من النجوم في الحفاظ على خصوصية حياتهم الشخصية، بعيداً من ضوضاء الإعلام، رغم فضول الجمهور المستمر.