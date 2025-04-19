رسالة الفصح من الملك تشارلز.. صوت متألم من السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد العائلة المالكة البريطانية لأحد أبرز احتفالاتها السنوية، وهو “أحد الفصح”، الذي يُصادف هذا العام في 20 أبريل 2025. ومن المتوقع أن يشارك الملك تشارلز والملكة كاميلا في القداس الرسمي إلى جانب الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأطفالهما، وعدد من أفراد العائلة المالكة.

وفي بيان خاص بهذه المناسبة، أصدره صباح اليوم، شدد الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً والذي لا يزال يتلقى العلاج من السرطان، على أهمية العمل الإنساني الذي لا يعرف حدوداً دينية أو عرقية، مشيراً إلى أن رسالته في بناء جسور التفاهم بين الأديان لا تزال راسخة. وكتب: “ما زال العالم بحاجة إلى ثلاث فضائل: الإيمان، الأمل، والمحبة… وأعظمها المحبة”.

وجاء البيان قبل مشاركته مع الملكة كاميلا في مناسبة تقليدية لتقديم تبرعات أحد الفصح السنوية في كاتدرائية دورهام، شمال شرق إنجلترا. كما يُتوقع أن يترأس الملك قداس الفصح في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور يوم الأحد المقبل.

وعلى صعيد آخر، كشفت المراسلة الملكية دانييل ستايسي أن كيت ميدلتون، أميرة ويلز، قد تعود للظهور العلني خلال احتفالات أحد الفصح، بعد غياب نسبي نتيجة تعافيها من مرض السرطان. وذكرت ستايسي أن “أمير وأميرة ويلز سيحضران القداس مع أطفالهما، في أول ظهور بارز لهما منذ احتفال يوم القديس باتريك”.

وكانت كيت قد ظهرت آخر مرة في مناسبة رسمية الشهر الماضي، فيما يواصل طاقمها الطبي مراقبة حالتها الصحية لضمان مشاركتها في المناسبات من دون إرهاق. وتُعد مشاركة الأميرة هذا العام ذات رمزية خاصة، كونها تأتي بعد مرور عام تقريباً على إعلان إصابتها بالسرطان، وتزامنها مع احتفال العائلة المالكة بعيد الفصح في أجواء أكثر خصوصية.