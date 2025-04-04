"رويترز": الأسهم الأميركية تواصل الخسائر والدولار ارتفع 0.62% بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "مؤشرات الأسهم الأميركية تواصل الخسائر بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول"، والتي أشار فيها إلى أنّ "رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكبر من المتوقع وتخاطر بارتفاع التضخم ونمو أقل"

هذا، وكشفت الوكالة أنّ "الدولار ارتفع 0.62% بعد تصريح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن الرسوم تنذر بارتفاع التضخم".

وكان قد أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إلى أنّ "الرسوم الجمركية ستزيد على الأرجح التضخم خلال الشهور المقبلة"، موضحًا أنّ "التوقعات غير واضحة بدرجة كبيرة وسط مخاطر متزايدة من ارتفاع البطالة والتضخم"، وذلك بعد أن دعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة.

ولفت إلى أنّ "الاقتصاد لا يزال في وضع جيد رغم الضبابية الشديدة". وأضاف "البيانات تشير إلى نمو راسخ وسوق عمل متزنة وتضخم قريب من هدف 2%".

ويأتي كل ذلك بعد أن دفعت التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى.