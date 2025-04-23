يسرا تعود إلى البطولة السينمائية بـ"الست لما".. بعد غياب عن دراما رمضان

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت النجمة يسرا عن تعاقدها رسميًا على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب ، على أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطال العمل.



الفيلم يمثل عودة يسرا إلى أدوار البطولة المطلقة على الشاشة الكبيرة، بعد ظهورها الأخير في السينما من خلال فيلم "شقو"، الذي طُرح في موسم عيد الفطر 2024. وقد شاركت فيه بظهور خاص إلى جانب نخبة من الممثلين، أبرزهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، جميل برسوم، عباس أبو الحسن، حنان يوسف، وبمشاركة ضيف الشرف أحمد فهمي. الفيلم كان من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

"شقو" استوحى قصته من رواية "أمير اللصوص" للكاتب تشاك هوجان، وقدم تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق، مع لمسات من الرومانسية والكوميديا، حيث دارت الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، ينخرطون في أعمال مشبوهة تؤدي إلى أزمات وتبعات خطيرة.