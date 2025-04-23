لبلبة تُكرم بجائزة "إيزيس للإنجاز" في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم الممثلة المصرية القديرة لبلبة خلال حفل افتتاح دورته التاسعة، والمقرر إقامتها بين الثاني والسابع من شهر ايار المقبل، وذلك بمنحها جائزة "إيزيس للإنجاز"، تكريماً لمسيرتها الفنية الطويلة والمميزة في عالم السينما، وجاء في بيان المهرجان أن لبلبة تمثل واحدة من أبرز الفنانات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث بدأت رحلتها الفنية في عمر الطفولة، ونجحت في ترسيخ مكانتها من خلال تقديم أدوار متنوعة وثرية على مدار عقود، إذ شاركت في أكثر من 94 فيلماً، وعملت مع كبار المخرجين، من أنور وجدي ويوسف شاهين إلى عاطف الطيب وسمير سيف وأسامة فوزي.

كما جمعتها الشاشة بأهم نجوم السينما من بينهم عمر الشريف، عادل إمام، أحمد زكي، نور الشريف، ومحمود حميدة.

يُذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام هذا العام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، المجلس القومي للمرأة، محافظة وجامعة أسوان، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ونقابة السينمائيين، ويهدف إلى الاحتفاء بدور المرأة في صناعة السينما وتكريم النماذج الملهمة في المجال الفني.

