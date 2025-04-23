جدل بعد ظهور جاستن بيبر وهو يدخن الحشيش أمام شقيقه في مهرجان كوتشيلا

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ميرنا وليد - بيروت - أثار المغني العالمي جاستن بيبر موجة جديدة من الجدل بعد أن تم تصويره وهو يدخن الحشيش برفقة شقيقه المراهق جاكسون خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من مهرجان كوتشيلا، في مشهد أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لما نقلته مجلة People عن مصدر مقرب من بيبر، فإن النجم الكندي شعر بالإحباط من ردود الفعل، معتبرًا أن تصرفاته تُضخّم دائماً بشكل سلبي. وقال المصدر: "كان جاستن مستمتعاً بالأجواء، لكنه تعب من استغلال كل تصرف صغير يقوم به وتحويله إلى قضية."
المصدر أضاف أن بيبر وزوجته هايلي باتا يشعران بالضيق من رد الفعل المبالغ فيه تجاه حياتهما الشخصية، قائلاً: "إذا نظرنا إلى ما يشاركه على حساباته، نرى أنه يقضي وقتاً جيداً ويستمتع، لكن يبدو أن البعض مصرّ على تحويل أي لحظة طبيعية إلى فضيحة، ويأتي هذا الجدل الجديد ليُضاف إلى سلسلة مواقف مماثلة كان بيبر قد واجه خلالها انتقادات حادة، رغم تأكيده المستمر على رغبته في العيش بحرية بعيداً عن الأحكام المسبقة والتضخيم الإعلامي.
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