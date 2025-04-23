بعد رحيل صبحي عطري .. هذا ما قاله قيس الشيخ نجيب

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الإعلامي السوري صبحي عطري حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الله يرحمك يا صبحي و يصبر أمك و عيلتك يا رب إنا لله و إنا إليه راجعون".



وكان قد أعلن خال الإعلامي السوري صبحي عطري وفاته صباح اليوم كاشفاً عن سبب رحيله المفاجئ ومؤكداً أنه نتيجة ذبحة قلبية.

وقد فجع الوسط الإعلامي اليوم برحيل الزميل الإعلامي السوري صبحي عطري، بخبر احزن زملاءه و محبيه.

صبحي عطري هو إعلامي ذكي جداً برز في الكتابة وتقديم البرامج و كمراسل قريب من الفنانين دخل قلوبنا من خلال مواقفه المميزة معهم، و على الرغم من جرأة أسئلته إلا أنه فرض إحترامه على كل العاملين في الوسط.

صبحي عطري عرفتموه عبر محطة الـMbc وبرنامجي ET و Trending، فأصبح من أحب الوجوه على المشاهد الذي ينتظر مقابلاته.