شادي فرح يطلق أغنيته "فرحة عمري" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني شادي فرح أغنيته الجديدة "فرحة عمري"، كلمات ولحن شادي فرح، توزيع موسيقي وتسجيل جمال ياسين، ماسترينغ روجيه أبي عقل، أما كليب الأغنية فهو من إخراج راي حاج.

وتقول كلمات الأغنية:

"لما الناس بيسألوني عنك بكل إخلاص برد عليهن إنك إنتي الأساس بقلبي إحساس مزين عمري يا فرحة عمري

عمري لقلبك مكتوب عيوني بعيونك مجنوني رسمتلك وجك عقلوب عليكي المشاعر دلوني

إنتي الأجمل بذكرياتي كلن فرحي بيكمل لما الناس بقلن إنك ملاكي وإنو هواكي مزين عمري يا فرحة عمري

عمري لقلبك مكتوب".



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