شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يتقدم نحو أبرز معاقل الدعم السريع غربى أم درمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرزت قوات الجيش السودانى انتصارات كبيرة على قوات الدعم السريع وسط اشتباكات عنيفة غرب سوق ليبيا غربى أم درمان، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.

وتقدم الجيش السودانى نحو سوق قندهار أبرز معاقل الدعم السريع غربى أم درمان.

وأكد الجيش السودانى إنه سيتم حسم اعتداءات ما سماها مليشيا الدعم السريع على المدنيين بهذه المنطقة قريبا، مشيرا إلى وجود جيوب لهذه القوات جنوب وغربى أم درمان.

ويواصل الجيش السوداني، تحقيق تقدم كبير، وانتصارات هامة، باستعادة السيطرة على أماكن حيوية واستراتيجية، في العاصمة الخرطوم، بدأها بالقصر الرئاسي، وبسط السيطرة على مقار الوزارات والمقار الحكومية السيادية، وجهاز المخابرات في العاصمة، وفرض حصارا مشددا على ما تبقى من عناصر الدعم السريع.

واستمرارا للتحركات العسكرية، تمكن الجيش من استعادة السيطرة على سوق ليبيا، وهو أكبر أسواق السودان، وأخر معاقل ميليشيا الدعم السريع في غرب أم درمان.

وبالسيطرة على سوق ليبيا، بدأت القوات المسلحة السودانية، تطويق ميليشيا الدعم السريع في أحياء أمبدة وقرى غرب أم درمان، وصالحة ودار السلام في جنوب المدينة.

وقال العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش، في تصريح صحفي مقتضب، إن "قواتنا بسطت سيطرتها على سوق ليبيا في أم درمان".

وأشار إلى أن الجيش استولى على أسلحة ومعدات تركتها الدعم السريع أثناء فرار عناصرها من السوق.

كما فرض الجيش سيطرته على سوق ليبيا والمواقع القريبة منه، بما في ذلك رئاسة شرطة محلية أمبدة.