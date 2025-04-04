شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى طلاب السنة النهائية بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة، بالمقر البابوي بالقاهرة، طلاب الفرقة الرابعة - القسم النهاري بإكليريكية بالأنبا رويس، بحضور نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ووكيل الكلية، والراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي، المشرف الروحي على طلبة الكلية.

وفي بداية اللقاء، هنأ قداسته الطلاب بقرب تخرجهم، مشيدًا بمسيرتهم الدراسية، واستعدادهم لتحمل أمانة الخدمة. ثم حدثهم عن أهمية الخدمة في الكنيسة، مؤكدًا على أن دعوة الخدمة، دعوة إلهية تتطلب أمانة وغيرة مقدسة، كما شدد على أهمية إعداد كوادر مؤهلة من خلال استكمال الدراسات العليا، بما يسهم في رفع مستوى التعليم الكنسي ويخدم احتياجات الكنيسة في العصر الحالي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام قداسة البابا بالرعاية المباشرة لطلبة الإكليريكية، وحرصه على دعمهم وتشجيعهم في خطواتهم المستقبلية.