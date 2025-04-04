شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من رياح الخماسين: مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع بدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تأثر البلاد اعتبار من الأحد المقبل وحتى الأربعاء بكتل هوائية صحراوية ترتفع معها درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ارتفاعات درجات الحرارة ستكون بقيم تتراوح من 5 لـ 6 درجات عن القيم التى يتم تسجيلها فى هذه الأيام .

وحذرت من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة يختلف من يوم لللثانى بشكل ملحوظ وذلك خلال يومى الأحد والثلاثاء نتيجة الكتل الهوائية الصحراوية والكتل الهوائية الجنوبية، لافته إلى أن سرعات الرياح تتراوح من 35 لـ 45 كم فى الساعة.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية فى بعض الأماكن خاصة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومحافظات شمال الصعيد ويوم الثلاثاء فى أغلب الانحاء.

وتابعت: وقيم درجات الحرارة تختلف من يوم لللثانى تتراوح من 31 و34 درجة على القاهرة .