شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يقرر استكمال دورى المحترفين بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد حامد، المدير الفني لبروكسى، استكمال مسابقة دورى المحترفين بالناشئين مع تدعيمهم بعدد من اللاعبين الكبار من أجل بناء فريق جديد قادر على المنافسة في الموسم المقبل على الصعود للأضواء.

وابتعد بروكسى عن المنافسة على الصعود لدورى الأضواء، وأصبح يحتل المركز العاشر برصيد 35، كما أنه بعيد عن دائرة الصراع على البقاء بالمسابقة.

وقام محمد حامد بتصعيد عدد من لاعبى بروكسى مواليد 2005 لرؤيتهم على الطبيعة في مباريات دورى المحترفين لتقييمهم قبل انتهاء الدورى لإختيار أفضلهم ومنح الإستغناء للاعبين الآخرين.

ويستضيف بروكسى اليوم الخميس على ملعبه منتخب السويس في افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دورى المحترفين.