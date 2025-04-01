افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه سمع دوي انفجار مصدره السلسلة الشرقية في حقول رماية الطيبة شرقي بعلبك، حيث تقوم فرق الهندسة في الجيش اللبناني بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان على البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دوي انفجار في البقاع مصدره حقول الرماية للجيش حيث يقوم بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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