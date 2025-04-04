نيللي كريم وكندة علوش تتحدثان عن صداقتهما التي دامت 15 سنة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلتان نيللي كريم وكندة علوش عن تفاصيل صداقتهما القوية، التي بدأت قبل أكثر من 15 عاماً، خلال تواجدهما في سوريا لتصوير مسلسل "هدوء نسبي"، رغم أنه لم تجمعهما مشاهد مشتركة آنذاك.



وتحدثت نيللي كريم عن لقائهما الأول، قائلة: "كنت أصوّر في سوريا قبل خمسة عشر عاماً، ومكثت هناك لشهرين، ولم أكن أعرف أحداً حتى التقيت بكندة. وجودها أسعدني كثيراً، رغم أنني حينها لم أكن أدرك مدى اهتمامها بالتمثيل، لأنها كانت تعمل في مجالات أخرى".

أما كندة علوش، فوصفت بداية صداقتهما بأنها نشأت من السفر والتصوير في مواقع متقاربة، وقالت: "رغم أننا لم نمثل معاً، إلا أننا كنا نلتقي كثيراً في مواقع التصوير، وأحببت نيللي من أول لقاء".

وعن طباع كندة، وصفتها نيللي بأنها مليئة بالحيوية والعطاء، مضيفة: "كانت تحمل معها دائماً أطعمة توزّعها على فريق العمل، من الحلوى إلى المكسرات، وتسأل الجميع عن احتياجاتهم. تمتلك طاقة حب غير عادية، ودائماً ما تكون حاضرة لمساعدة الآخرين".

وأضافت نيللي كريم مازحة: "أول ما أفعله عند وصولي موقع التصوير هو أن أسأل: هل كندة وصلت؟".

وعن مشاركتهما في مسلسل "إخواتي"، الذي عرض في الموسم الرمضاني، تحدثت نيللي عن طبيعة الشخصية التي قدّمتها، ووصفتها بالقوية والشرسة عند الحاجة، وقالت: "في أول حلقة تجرح أحد الأشخاص بالمقص، وهذا دليل على أنها ليست شخصية ضعيفة أو قابلة للاستسلام، بل ترد على الظلم بقوة".

كما أشارت إلى مدى التزامها بالدور من جميع الجوانب، موضحة: "أعيش الشخصية بالكامل، من اللبس للمكياج لتسريحة الشعر وطريقة المشي، كل شيء يتحوّل معي لأقدم الدور كما يجب أن يظهر على الشاشة".

من جهتها، تحدّثت كندة علوش عن عودتها إلى التمثيل بعد فترة توقف، مشيرة إلى أن مسلسل "إخواتي" مثّل تحدياً كبيراً لها. وذكرت أن المخرج محمد شاكر خضير هو من تواصل معها، وقالت: "هو من المخرجين الذين كنت أحلم بالعمل معهم، لأنه يهتم بأدق التفاصيل ويحب الفن بصدق".

وأوضحت أنها انجذبت للدور بمجرد قراءة الحلقات الأولى، وأضافت: "قرأت ثماني حلقات في ليلة واحدة، وراسلته منتصف الليل قائلاً: ما هذا الجمال؟ العمل رائع بحق".

أما عن شخصية "ناهد" التي قدمتها، فوصفتها بأنها مزيج من الكوميديا والدراما والعمق الاجتماعي، وهو ما جعلها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الدور، خاصة أن هناك أسماء أخرى قد تسبقها عند التفكير فيه. واختتمت حديثها بالقول: "كنت خائفة من ألا أكون على قدر التوقعات، لكنني أحببت التحدي وراهنت على نفسي".

وكانت تصريحاتهما خلال مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي على برنامج " معكم