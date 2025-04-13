شجون الهاجري بفيديو مؤثر وإنساني مع والدها في المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو للممثلة الكويتية شجون الهاجري يُظهر اعتنائها بوالدها وهو على السرير في المستشفى، وقد دعا له العديد من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بالشفاء العاجل.



الجدير ذكره ان شجون كانت قد أثارت موجة تعاطف واسعة معها، بعد نشرها فيديو وصوراً مؤثرة، توثّق زيارتها لوالدها بالتبني "مطر الهاجري"، ظهر فيها وهو يرقد على سرير المستشفى، وظهرت شجون وهي تقبّل رأس والدها، وتربّت على جبينه بحنان، طالبة من متابعيها الدعاء له بالشفاء، وكتبت: "اللهم اشفِ والدي شفاءً لا يُغادر سقماً".

