شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة من ذوى الهمم تبكى لاستجابة أحمد السعدنى لطلبها.. والنجم: أعرفك من 10 سنين والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة إنسانية، نزل الفنان أحمد صلاح السعدني للتصوير مع فتاة من ذوي الهمم علي كرسي متحرك، وقالت الفتاة للسعدني: "فاكرني"، ليرد قائلا: "طبعا فاكرك من 10 سنوات في ندوة بمكتبة الإسكندرية"، والتقط صور معها ومع الجمهور.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية داخل نادي سبورتنج بمحافظة الإسكندرية، بحضور أعداد كبيرة من الجمهور بحضور، الفنان أحمد السعدني.والفنان محمد شاهين والفنانة يارا جبران والمخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم والسناريست راجيه حسن والطفل علي البيلي.

كانت وزارة التضامن نظمت حفلا لتكريم ابطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للإعلام والاتصال الاستراتيجى، وفريق عمل مسلسل لام شمسية، والمخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، وأمينة خليل، وأحمد السعدنى، وكمال أبو راية ويسرا اللوزى، وثراء جبيل، ويارا جبران و سارة عزيز وعلي البيلي دكتور نبيل القط والطفل علي.



أحمد السعدني مع فتاة من ذوي الهمم خلال تكريم أبطال مسلسل لام شمسية



أحمد السعدني يستجيب لفتاه من ذوي الهمم لتقاط صورة