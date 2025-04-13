ميرنا وليد - بيروت - علّق الفنان اللبناني نادر الأتات على أصداء أغنيته الجديدة "الغمّازة"، اذ نشر مقطعا من الكليب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّق بالقول: "هلا بل حلواية هلا بل قمراية، وبالوجه الحلو لْ ما يحتاج مراية، مبسوط كتير بكل تعليقاتكن والفيديوهات اللّي عم توصلني ولا أهضم".
وأشار نادر الى انه سيختار 3 أشخاص للغناء معه على المسرح، قائلا: "يلا ابعتولي الفيديوهات اللي عم تصوروها على هاتشاغ الغمّازة ورح اختار من بيناتن ٣ أشخاص يشاركوني الغنية على المسرح بأقرب حفلة".
"الغمازة" من كلمات فادي مرجان، ألحان حسان عيسى، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، ورافق الأغنية كليب مصوّر داخل مقهى، من إخراج Yacinn، في أول تعاون له مع نادر الأتات، وشارك في الكليب الطفل الأردني يحيى الزعبي، وقدّما ثنائية مرحة لاقت إعجاب الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر الأتات بقرار لافت وهكذا حمّس الجمهور-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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