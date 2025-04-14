شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار محمد مدحت يعلن عن حفل يضم أعماله للموسيقى التصويرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموسيقار محمد مدحت عن حفل موسيقى قريبًا، يتضمن أعماله الموسيقية للموسيقى التصويرية التي قدمها في المسلسلات الدرامية والسينمائية خلال الفترة الماضية، حيث انتهى من كتابة النوت الموسيقية للأوركسترا، حسبما أكد لليوم السابع، ومن المقرر أن يعلن عن موعد الحفل وتفاصيله بمجرد الانتهاء من كل التفاصيل.

وكان الموسيقار محمد مدحت قد قدم الموسيقى التصويرية لمسلسل الأميرة ظل حيطة بطولة الفنانة ياسمين صبرى، ومسلسل أشغال شقة جدًا للنجم هشام ماجد، ومسلسل أهل الخطايا، ومسلسات أخرى خلال موسم الاوف سيزون.

يشار إلى أن محمد مدحت، مؤلف موسيقي، من مواليد منطقة الدقي بالقاهرة، عام 1984، لعائلة موسيقية، حيث كان جده عازف الكمان والمدرس بكلية التربية الموسيقية محمد نصر الدين، وعمه هو د.منير نصر الدين عازف الكمان وعميد معهد الموسيقى السابق.

التحق محمد بمعهد الموسيقى في سن السابعة، حيث بدأ دراسه الكمان، وتخرج في عام 2004 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وبدأ مشواره الموسيقي عازف كمان في أوركسترا القاهرة السيمفوني وبعض الفرق المستقلة.

قام بالعزف والتسجيل مع عدد من أكبر مغني مصر والوطن العربي، مثل عمرو دياب وأنغام وأصاله وشيرين ومحمد عبده وعبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية وراغب علامة ووليد توفيق ونانسي عجرم.

شارك بالموسيقى التصويرية في أفلام مثل الوتر، قط وفار، خطة بديلة، نفس الدرجة، ومسلسلات عديدة.