هند صبري تخرج عن صمتها بعد نعيها زوجة نضال الشافعي مع أغنية

ميرنا وليد - بيروت - خرجت الممثلة التونسية المصرية هند صبري عن صمتها، لتوضح ما حدث، عقب الجدل الذي أثاره منشور نعيها لزوجة الممثل نضال الشافعي، والذي تَصدّر منصات التواصل، بعدما أرفق بأغنية " هو في كده" للفنان المصري محمد نور عن طريق الخطأ، وهو أمر يقع فيه الكثيرون عندما يضعون الصورة في الحالة، إذ إن الأغنية تضاف تلقائياً، ما اعتبره البعض غير لائق للعزاء.



نشرت هند صبري توضيحًا عبر خاصية الحالة، قالت فيه: "حصل خلل تقني أضاف الأغنية تلقائيًا للمنشور، وهو خطأ تكرر مع كثيرين سابقًا. أتقدّم بخالص الاعتذار والمواساة لعائلة الفقيدة والزميل العزيز نضال الشافعي، وأرجو الانتباه لهذه المشاكل المتكررة على فيسبوك".