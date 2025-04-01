بالفيديو- “غزالة” هديّة ماجد المهندس لجمهوره في عيد الفطر ويستعدّ لـ “ليلة دايم السيف”.

بمناسبة عيد الفطر السّعيد، أهدى الفنّان ماجد المهندس جمهوره أغنية جديدة بعنوان “غزالة” كلمات رامي العبّودي وألحان نور الزّين وتوزيع وميكس وماسترينغ حسام كامل. وقد حقّقت الأغنية ذات اللون العراقيّ انتشارًا فور صدورها، إذ تصدّر الوسم الّذي حمل اسم الأغنية منصّة “إكس” في الخليج والعراق.

أغنية “غزالة”، قدّمها المهندس لمحبّيه وجمهوره بصوته السّاحر وأدائه الاستثنائيّ. وجاءت هذه الأغنية بعد أن حقّق نجاحًا خلال مشاركته في الشّهر الفضيل بسلسلة أعمال منها غناء مقدّمة مسلسل “ليالي الشّميسي”. كما غنّى “أصعب لحظة” وهي مقدمة المسلسل العراقيّ “دار المسنّين”. إضافة إلى ظهوره بإعلان رمضانيّ لشركة اتصالات محقّقًا من خلاله ملايين المشاهدات.

على صعيد الحفلات، يلتقي ماجد المهندس جمهوره بليلة “دايم السيف” في جدّة بمناسبة عيد الفطر السّعيد في الثّالث من شهر نيسان/أبريل على مسرح عبادي الجوهر أرينا، من تنظيم “بنشمارك” تحت إشراف هيئة التّرفيه في السّعوديّة، إذ تتجدّد في هذه الليلة المعاني، ويُغنّى فيها الشعر لحنًا وطربًا بحضور نجوم الأغنية العربيّة “في محبّة خالد الفيصل” المعروف بـ “دايم السّيف” بقيادة المايسترو وليد فايد، إذ يشارك في هذه الليلة كبار الفنّانين وهم محمّد عبده، عبادي الجوهر، طلال سلامة، أحلام، آمال ماهر، ماجد المهندس، وليد الشّامي ونوّاف جبرتي.