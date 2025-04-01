شكرا لقرائتكم خبر عن خلال رمضان.. مليون مستفيد من خدمة عربات "الجولف" في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن تسجيل 1,014,137 مستفيد من خدمة العربات الكهربائية "الجولف" بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.كما أشارت خلال حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل رقم قياسي بنقل 57 الف مستفيد في ليلة واحدة "ليلة 27 " من شهر رمضان.سبق وأعلنت الهيئة، إحصائية ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام (4,117,669) شخصًا، في واحدة من أكثر الليالي ازدحامًا وروحانية خلال الشهر الفضيل.وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد المصلين 3,471,205 مصلٍّ، فيما أدى مناسك العمرة 646,464 معتمرًا، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والسكينة، وخدمات متكاملة وفّرتها الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.