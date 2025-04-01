قوى الامن: تعميم صورة القاصر السورية المفقودة في صيدا هانزادا ربيع العلي

عممت المديريّـة العامّـة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: هانزادا ربيع العلي (مواليد عام 2013، سورية) والتي فُقِدَت بتاريخ 30-3-2025، أثناء وجودها في صيدا مقابل القلعة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
واردف البيان "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 726920 -07، للإدلاء بما لديهم من معلومات" .
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