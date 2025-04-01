شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرّضه لأزمة قلبية مُفاجئة أثناء حفله... وفاة فنان شهير بعد سقوطة على المسرح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بطريقة مأساوية، توفي الفنان التركي فولكان كوناك إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة أثناء إحيائه حفلاً في جمهورية شمال قبرص التركية .



ووقع الحادث خلال الحفل الذي أقيم في مدينة إسكيلي، حيث شعر كوناك بتعب شديد وسقط فجأة على المسرح. بعد تقديم الإسعافات الأولية من قبل الحضور، وتم نقله بسرعة إلى مستشفى فاماغوستا.





وعلى الرغم من الجهود الطبية المبذولة، أعلن مستشفى فاماغوستا في بيان رسمي عن وفاة الفنان بعد نحو نصف ساعة من وصوله إلى المستشفى. وقال البيان: "تم نقل الفنان فولكان كوناك إلى مستشفى فاماغوستا الساعة 00:17 بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ورغم محاولات إنقاذه، توفي في الساعة 00:42. سيتم إصدار بيان مفصل لاحقًا."

وكان كوناك قد توجه إلى قبرص الشمالية خصيصًا لإحياء حفل بمناسبة عيد الفطر، حيث تفاجأ الحضور بسقوطه على المسرح.