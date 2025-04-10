شكرا لقرائتكم خبر عن وسط العاصمة صنعاء ...اغتيال فتاتين من الشرطة النسائية الحوثية "الزينبيات"..."شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لقيت فتاتان من أفراد ما تسمى الشرطة النسائية الحوثية (الزينبيات) مصرعهما برصاص مسلح مجهول وسط العاصمة صنعاء .
وقالت مصادر محلية، اليوم الخميس إن فتاتين من أفراد الشرطة النسائية الحوثية واللواتي يطلق عليهن إسم "الزينبيات" لقين مصرعهن برصاص مسلح مجهول في حي حدة بالعاصمة صنعاء.
وأضافت المصادر ان الفتاتين كانتا على متن سيارة تابعة لإحدى القتيلتين وتم اغتيالهن بمسدس كاتم الصوت ومغادرة المكان بسرعة.
وأكدت المصادر أن سيارات تابعات للأمن القومي قامت بعد ارتكاب الجريمة بنقل جثث القتيليتن مع السيارة إلى حوش الأمن والمخابرات.
ولم تستبعد المصادر أن العملية تندرج في إطار التصفيات داخل الجناح السياسي الحوثي بين جناح صعدة وبقية الأجنحة الأخرى وسط اتهام الأخيرة باستغلال العمليات العسكرية الأمريكية للتخلص من المعارضين لهم للاستحواذ على السلطة كليا.
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