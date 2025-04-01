شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات عاجلة لزوار مدينة عدن .. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال صياد عدني شهير بأن لازال البحر مضطرب في ظل رياح شديدة وأمواج هائجة و أضاف احمد بن عامر : #حذاري الاقتراب من البحر خااااصة زوار عدن من المناطق الشمالية فمن يجدهم في البحر يجب عليه تحذيرهم

تستمر الرياح الى غد الثلاثاء بعدها تخف نسبياً

كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات عاجلة لزوار مدينة عدن .. ماذا يحدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.