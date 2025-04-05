الخليج اليوم .. مباحثات دفاعية بين السعودية وأميركا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول ماكيل كوريلا، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها، جاء ذلك في أثناء لقاء رئيس هيئة الأركان بقائد القيادة المركزية الأمريكية في الرياض.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدفاعي بين البلدين، وفي السياق ذاته كانت قد وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، وذلك طبقاً لما ذكرته الدفاع الأميركية" البنتاغون"، في أحدث صفقة سلاح أميركية -سعودية في عهد الرئيس ترمب.

إلى ذلك، كان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان قد بحث مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث، التعاون الاستراتيجي بين وزارتي دفاع البلدين وسبل تعزيزها، جاء ذلك في إطار اتصال هاتفي جمع الجانبان بحثا فيه مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

قبل ذلك بوقت، زار وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، واشنطن، وأجرى فيها محادثات رسمية مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث، وأكد الوزيران في اجتماع ثنائي موسع على روابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحثا سبل تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي، كما استعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.