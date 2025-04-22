من إسعاف إلى شارع الأعشى: حضور مصري لافت في الأعمال السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 01:19 مساءً - خلال الآونة الأخيرة شهدت الساحة الفنية المصرية تحولات وتغييرات عدة، على رأسها توجيه مجموعة من النجوم والمشاهير بوصلاتهم الفنية نحو الأعمال الفنية السعودية؛ درامية كانت أو سينمائية، ومن خلال التقرير التالي سوف نستعرض أبرز النجوم المصريين المشاركين بهذه الأعمال.

" السينما"

بسمة داود أحدث المنضمين

سجلت الفنانة المصرية بسمة داود أولى مشاركاتها في السينما السعودية من خلال فيلم "إسعاف"، الذي انطلق عرضه خلال اليومين الماضيين بدور العرض في المملكة العربية السعودية.

ولعل ما يميز هذا الفيلم هي المساحة التمثيلة الكبيرة التي تُركت لـ"بسمة داود" لكونها تتقاسم دور البطولة مع الفنان السعودي إبراهيم الحجاج؛ إذ تظهر خلال أحداثه بشخصية "لينا" وهي الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض وهو دور بارز يضفي على حبكة الفيلم عمقاً خاصاً.

وعبَّرت بسمة داود في وقتٍ سابق لها وذلك عبر بيان صحفي عن سعادتها بهذه التجربة، مشيرة إلى أن العمل في المملكة العربية السعودية كان ملهماً، وقالت إنها سعيدة بالمشاركة في فيلم إسعاف الذي يشهد تعاوناً سعودياً مصرياً وخاصة بتعاونها مع النجم إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني.

يعرض فيلم "إسعاف" قصة شيقة تدور حول مغامرات مسعفين يعملان في العاصمة السعودية الرياض؛ "عمر" و"خالد"، يؤدي شخصية "عمر" الفنان إبراهيم الحجاج، الذي يتميز بروح مرحة وشخصية تسعى لخوض التحديات، أما "خالد" فيقوم بدوره الفنان محمد القحطاني، بشخصيته الجدية والمسؤولة والذي يجد نفسه غالباً في مواقف حرجة بسبب شريكه "عمر".

وتشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة، ومنهم الفنان حسن عسيري، الفنان فيصل الدوخي، الفنان أحمد فهمي، الفنان علي إبراهيم، الفنانة لطيفة المقرن، الفنان فهد البتيري، الفنانة نرمين محسن، الفنان مهدي الناصر، الفنان سعيد صالح، الفنان مهند الصالح، وبندريتا.

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مشاركة ثلاثية

شهد فيلم "الحلبة" الذي ترك أثراً وانطباعاً جيداً لدى الجمهور السعودي وقت عرضه بدور السينما بالمملكة، مشاركة مصرية مميزة بتواجد ثلاثة نجوم وهم محمد لطفي، سلمي أبوضيف، وشادي ألفونس، حيث كان لكل نجم منهم دور مؤثر خلال أحداث هذا الفيلم، بدايةً من محمد لطفي الذي جسد شخصية مدرب لرياضة "الملاكمة" وتقوده الصدفة لكي يتعرف إلى بطل العمل الممثل السعودي ياسين الغزاوي والذي فقد شغفه نحو هذه الرياضة بسبب سخرية البعض من إمكانياته الجسدية؛ ليقف بجانبه "لطفي" ويُعيد من جديد أحلامه.

أما النجمة سلمى أبو ضيف فظهرت بشخصية تحمل اسمها الحقيقي "سلمى" والتي قررت أن تتبع حلمها وهو دراسة أساسيات "الفنون القتالية" لكن لن تكتمل فرحتها، خاصةً وأن ظروف العائلة حالت دون ممارستها لهذه الهواية كمهنة رغم عشقها لتلك الرياضة. بينما وجد" تامر" شخصية شادي ألفونس بالفيلم، نفسه مجبراً على أن يكون مصارعاً فهي مهنة عائلية متوارثة.

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عمل منتظر

أما في فيلم " قشموع" فسيكون به ثنائية مختلفة، إحداهما ستكون خلف عدسات كاميرا التصوير وهنا نشير للمخرج المصري معتز التوني الذي يتولى العملية الإخراجية لهذا العمل، وأخرى ستظهر أمام هذه العدسات من خلال الفنان المصري، بيومي فؤاد، الذي يخوض تجربته الأولى في السينما السعودية، من بوابة "قشموع"؛ إذ يشارك في بطولته برفقة الفنان محمد الراشد. ويقدم فؤاد شخصية التاجر "جمال" شديد الثراء، وشغوف بشراء الأشياء النادرة، غير أنه يخسر مبالغ مالية كبيرة، ويخوض صراعاً لاستعادة ثروته.

ويشارك في بطولة فيلم "قشموع" والمقرر عرضه بعد إجازة عيد الأضحى 2025، كل من: محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، بدر محسن، نواف السليمان، علي الحميدي، سالم الخزيم، وغيرهم.

" الدراما"

يوسف عمر في حقبة تاريخية

يبدو أن الحظ وقف بجانب النجم الشاب يوسف عمر، خاصةً وأن أولى مشاركاته في عالم الدراما السعودية، جاءت من خلال مسلسل "شارع الأعشى" الذي حظي باهتمام كبير من الجمهور السعودي، الذي أبدى رغبته في رؤية وتفاصيل الحياة بالمملكة خلال فترة السبعينيات وهي الحقبة الزمنية الذي دارت أحداث المسلسل حولها.

وقدم "عمر" أداء استثنائياً لشخصية طبيب العيون الدكتور أحمد، والذي وقعت في غرامه "عزيزة" الفنانة لمى الكناني، الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا إلى تشبيهه بفتى الأحلام. وعن نجاح دوره قال يوسف عمر في تصريح سابق لكاميرا "الخليج 365"، إنه لم يضع أي توقعات حول مشاركته في "شارع الأعشى"، ولكن كان يبذل مجهوداً كبيراً من إظهار دوره بصورة رائعة.

وأوضح "عمر" أن ترشيحه جاء عبر فريق إدارة أعماله، حيث أجرى «أوديشن» لأحد المشاهد قبل بدء التصوير، معرباً عن سعادته بهذه التجربة، خصوصاً في ظل الحراك الفني الكبير الذي تشهده السعودية.

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رامي رزق الله وتجارب ناجحة

بينما خاض المخرج رامي رزق الله تجربتين ناجحتين، أدخلتاه في تحديات من نوعٍ خاص، الأولى من خلال مسلسل "سندس2" الذي جعله يخوض رحلة بحث قبل تنفيذ العملية الإخراجية لهذا المسلسل، خاصةً وأنه لم يكن مشاركاً في جزء العمل الأول، وعن هذه الرحلة قال "رزق الله" في حوار سابق له مع "الخليج 365": "كان مهماً أيضاً بالنسبة لي أن أرى مشاهد وحلقات من الجزء الأول، وأيضاً الجلوس مع السادة الممثلين لكي أستمع لهم وأتعرف منهم أيضاً على رؤيتهم للشخصيات التي قدموها في الجزء الأول، ثم يحدث نقاش معهم حول تطوير تلك الشخصيات، عقب ذلك أقوم بعرض وجهة نظري إلى أن يتم التوصل لرأي يتفق عليه الجميع".

وأكمل: "ومن بين الأشياء التي حرصت عليها هي التواصل مع الكاتب الأستاذ علاء حمزة، خاصةً وأن الحوار معه كان مهماً للغاية؛ لأنه سوف يساعدني على تكوين وجهة نظري، والتي سوف أقوم بتطبيقها في المسلسل".

ونجح الموسم الثاني من مسلسل "سندس" في تصدر قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة بالمملكة العربية السعودية خلال وقت عرض حلقاته، وذلك يرجع إلى أكثر من سبب منها أداء الممثلين المشاركين في هذا العمل إلى جانب حبكتة الدرامية، كل هذه الأمور نالت استحسان الجمهور.

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أما التحدي الثاني فكان من خلال مسلسل "سكة سفر2"، وهي من التجارب التي أحبها المخرج رامي رزق الله في مشواره الفني، والتي قال عنها في حواره مع "الخليج 365": "هذا المسلسل كان بمثابة تحدٍ كبير بالنسبة لي، وخاصةً في طريقة تفكيري بالعمل نظراً لخصوصية المنطقة التي قمنا بالتصوير فيها بجنوب السعودية، هذا إلى جانب كونه أول مسلسل سعودي أقوم بإخراجه، لذلك بذلت مجهوداً كبيراً حتى أفهم العادات والتقاليد، وبسببه أحببت السعودية وشعبها".

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