شكرا لمتابعة خبر عن القوات الجوية السعودية ترافق طائرة رئيس الوزراء الهندي عند وصوله المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وهي الزيارة الثالثة له إلى المملكة خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الهندي في بيان: “تقدر الهند بشدة علاقاتها الطويلة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية التي اكتسبت عمقا استراتيجيا وزخما في السنوات الأخيرة”، مضيفًا: “لقد طورنا معا شراكة جوهرية ومفيدة للطرفين”.

وجدير بالذكر، أن العلاقات بين الهند والمملكة العربية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث حرص قادة البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.