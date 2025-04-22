شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن قفزة سعر الذهب اليوم وتوقعات البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

يستعرض الخليج 365 أهم 10 معلومات عن قفزة سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتسجل مستويات تاريخية في البورصة العالمية وفي السوق المصري.

1. سعر الذهب عالميًا وصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 3500 دولار للأونصة.

2. الذهب في مصر قفز إلى 5000 جنيه لعيار 21، لأول مرة على الإطلاق.

3. الصعود العالمي مدفوع بالخلافات بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

4. ترامب يضغط لإقالة باول ويطالب بخفض عاجل لأسعار الفائدة.

5. رئيس الفيدرالي يرفض الخفض الفوري للفائدة ويُحذر من ضغوط تضخمية.

6. الأسواق العالمية تشهد اضطرابًا، والدولار الأمريكي يسجل أضعف مستوى منذ 3 سنوات.

7. أسهم وول ستريت تراجعت 2.4%، لكن الذهب حافظ على مكاسبه كملاذ آمن.

8. التوترات التجارية بين أمريكا والصين تتصاعد بشدة، وسط تهديدات متبادلة.

9. الطلب المحلي على الذهب في مصر قد يتراجع بسبب ارتفاع الأسعار، لكن السوق ما زال يتأثر بالسعر العالمي.

10. التوقعات تشير إلى احتمالية وصول الذهب لمستوى 3600 دولار عالميًا، وعيار 21 محليًا قد يتجاوز 5000 جنيه.

وفي ما يتعلق باسعار الذهب وقت نشر هذه السطور فبيانها كالتالى:

- عيار 24 يسجل 5645 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4940 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 4234 جنيهًا

- الجنيه الذهب يسجل 39520 جنيهًا