شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية 50 ألف ريال لمن يتأخر عن مغادرة السعودية عقب انتهاء صلاحية التأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعنلت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل بحق الوافد الذى يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وأكدت وزارة الداخلية - في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.