5 فئات تتأثر بالموجة الحارة بداية الأسبوع.. تجنبوا الخروج

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل التباين في درجات الحرارة، ومع الاستعدادات لاستقبال فصلي الربيع والصيف، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع جديد في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن ترتفع بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات، ويصاحب ذلك رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضحت الهيئة العامة، في بيان لها، درجات الحرارة المتوقعة خلال أول ثلاثة أيام من الأسبوع المقبل، والتي تتزامن مع بداية الموجة الحارة، وهو ما يثير التساؤلات حول كيفية التعامل مع الموجة للبقاء آمنًا، وما هي الفئات التي ينبغي عليها تجنب الخروج.

كيف تتعامل مع موجة الحر؟ نصائح للبقاء آمنًا

وذكرت «يونيسيف» عدة نصائح للتعامل مع موجة الحر، والبقاء آمنًا، وذلك على النحو التالي:

ابقَ على اطلاع بحالة الطقس

تأكد من معرفة درجة الحرارة والرطوبة اليومية والأسبوعية، سيساعدك في التخطيط المناسب للأنشطة الخارجية.

كن مستعدًا بمجموعة أدوات الطوارئ

احتفظ في منزلك بمجموعة أدوات الطوارئ التي تشمل عبوات أملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم، ترمومتر الحرارة، زجاجات مياة، مناشف أو أقمشة للتبريد، مروحة محمولة بالبطاريات، وقائمة مرجعية لمعرفة أعراض الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معها

كن على دراية بمصادر المساعدة

من المهم أن تكون لديك معلومات الاتصال بأقرب مقدم رعاية صحية أو خدمات الإسعاف والطوارئ في متناول اليد.

كيف تحافظ على برودة منزلك

التحكم في درجة حرارة المنزل:

عند الإمكان، أغلق الستائر أثناء ساعات الظهيرة الحارة، وافتح النوافذ في الليل لتهوية المنزل

إذا كان لديك مروحة أو مبرد هواء، استخدمهم للتبريد.

الابتعاد عن الحرارة

تجنب الخروج في الأوقات الحارة:

حاول تجنب الأنشطة الخارجية في الأوقات التي تصل فيها الحرارة لأقصاها.

من الأفضل ترتيب مهامك في ساعات الصباح الباكر أو المساء عندما يكون الجو أكثر برودة.

عند الخروج، استخدم واقي الشمس، وابقَ في الظل أو ارتدِ قبعة أو استخدم مظلة للحماية.

ابقَ باردًا ورطبًا

شرب الماء بشكل منتظم:

تأكد من شرب الماء بانتظام قبل أن تشعر بالعطش.

ارتدِ ملابس خفيفة ومريحة:

تجنب ارتداء الملابس الثقيلة في الحرارة لتقليل خطر الجفاف وزيادة الحرارة.

اختر ملابس فضفاضة وخفيفة، ويعد القطن خيارًا مثاليًا في الأيام الحارة لأنه يساعد على تقليل الطفح الحراري وامتصاص التعرق.

اختيار أقمشة السرير المناسبة:

استخدم ملاءات قطنية بدلاً من الأقمشة غير القابلة للتنفس التي قد تزيد من الشعور بالحر.

الترطيب والتبريد:

أحمل معك زجاجة ماء ومنشفة صغيرة مبللة.

يمكنك وضع المنشفة على رقبتك للترطيب والتبريد بشكل فعال.

فئات يجب عليها الحذر خلال الموجة الحارة

وكان الدكتور مجدي بدران، عضو جمعية الحساسية والمناعة، ذكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعض الفئات التي عليها ضرورة الحذر من الخروج في موجة الحر، على النحو التالي:

- كبار السن.

- مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.

- مرضى السكري.

- الأطفال وصغار السن.

- الحوامل والمرضعات.